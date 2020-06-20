Онколог озвучил требующий срочного обращения к врачу симптом

https://static.news.ru/photo/737fe352-b319-11ea-b157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о профилактике рака кожи и правильном загаре. Он назвал признак, который должен стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Если долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана, не теряя времени, обратитесь к доктору, — сообщил KP.RU эксперт.

По его словам, нужно особенно насторожиться после долгого или регулярного пребывания на солнце.

Онколог отметил, что коже необходим витамин D, который организм получает благодаря солнечным лучам. Однако побыть на пляже под зонтом или в тени дерева будет достаточно. Врач подчеркнул, что лежать под палящим солнцем не следует.

Каприн добавил, что рак кожи занимает второе место среди всех видов онкологии. При этом такое заболевание легко поддается лечению и отличается достаточно низкой летальностью, если выявлено своевременно.

Ранее главный онколог Минздрава рассказал, по каким признакам можно узнать о наличии рака кожи. По его словам, не стоит волноваться о количестве родинок, но стоит обратить внимание на появление новых, особенно если они меняют размер, зудят и как-то по-другому себя проявляют.

Студенты Первого МГМУ имени Сеченова и МГТУ имени Баумана создали нейросеть и Telegram-бот, способные выявлять признаки рака кожи по фотографиям родинок. Новое изобретение врачи смогут использовать уже через год. Однако поставить полноценный диагноз нейросеть и бот не смогут, для этого необходимо пройти комплексное обследование на меланому.

Между тем специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина приступили к разработке вакцины от агрессивной злокачественной опухоли — меланомы. Препарат поможет пациентам избежать рецидива болезни. В конце 2020 года российские учёные планируют начать клинические испытания на людях, писал NEWS.ru.