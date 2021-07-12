Онколог описал отличия симптомов рака желудка от язвы

Ранними симптомами рака являются лёгкий дискомфорт в верхней части живота, затруднённое прохождение пищи и чувство быстрого насыщения после небольшого количества еды, рассказал онколог Родион Сигал. Он уточнил, что в некоторых случаях симптомы рака желудка проявляются в виде необоснованной тошноты или потери аппетита, пишет «ФедералПресс».

Рак желудка или язва желудка являются заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), и часто оба этих заболевания могут быть вызваны инфекцией Helicobacter pylori, — пояснил Сигал.

Также онколог указал, что к сходным проявлениям язвы и рака желудка также можно отнести потерю веса и иногда анемию. По его словам, при прогрессировании онкологии у пациента могут появиться такие симптомы, как повышенная утомляемость, потеря веса, анемия, черный дегтеобразный стул, сильная тошнота и рвота, иногда с примесью крови. Сигал заверил: для язвы желудка такая симптоматика не характерна и может проявляться только при прогрессирующей язве или кровотечении.

Ранее британский врач Санджай Мехта заявил, что при ряде онкологических заболеваний первые симптомы проявляются на самых ранних стадиях. Однако часто они слишком похожи на обычные расстройства организма. При этом как можно более раннее их выявление позволит успешнее бороться с болезнью.