Онколог оценил риск роста смертности от рака в условиях пандемии COVID-19

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Пациенты с онкологией в России могут рассчитывать на получение экстренной хирургической помощи в условиях пандемии коронавируса, однако в сфере плановой помощи наблюдаются некоторые сложности, что может повлиять на перспективы лечения, сообщил главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

По его словам, из-за распространения COVID-19 многие клиники пришлось перепрофилировать, и поэтому доступность больниц для условно плановой помощи может снизиться.

Клиники под экстренные вещи, экстренную хирургию, они работают. Те вещи, которые носили условно плановый характер, с ними есть определённые сложности, — отметил он.

Онколог рассказал, что для профильных клиник, лечащих некоронавирусные заболевания, существуют определённые рекомендации. Так, если пациент находится в условной онкологической ремиссии, то, сроки контрольного обследования можно сдвинуть на один-два месяца.

Если речь идет об онкологической помощи в связи с наличием заболевания, то она, конечно, должна быть, — подчеркнул Пылев.

При этом он отметил, что если пациентам не предоставят помощь в необходимом объёме из-за закрытия клиник, это может повлиять на перспективы лечения, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники Стэнфордского университета (США) обнаружили механизм, делающий онкологические заболевания неизлечимыми. По их мнению, метастазы, являющиеся главной причиной летальных исходов, могут образоваться за несколько лет до основного диагноза.