Онколог объяснил, как поцелуи и секс могут вызвать рак ротоглотки Онкохирург Иванов: поцелуй может вызвать рак горла

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Одна из самых распространенных форм рака ротоглотки — рак миндалин — может быть спровоцирован вирусом папилломы человека (ВПЧ), рассказал онкохирург Антон Иванов. По его словам, ВПЧ передается через поцелуи или незащищенный оральный секс, передает «Газета.Ru».

ВПЧ-положительный рак чаще встречается именно у молодых некурящих людей обоих полов. Связано это с тем, что «заполучить» ВПЧ довольно легко — достаточно страстного поцелуя или незащищенного орального секса с носителем вируса, — заявил врач.

Однако это не означает, что все, кто заразился ВПЧ, обязательно заработают рак ротоглотки, отметил Иванов. Здоровый иммунитет способен подавить вирус, однако не следует пренебрегать профилактическими мерами — минимизацией числа половых партнеров и барьерной контрацепцией.

Также мощными провокаторами онкологических процессов в ротоглотке являются табачный дым и ацетальдегид, который образуется при распаде алкоголя в организме.

Насторожить должно появление следующих симптомов: боль и дискомфорт при глотании, чувство «кома» в горле, появление уплотнения на шее, — отметил Иванов.

Резкий гнилостный запах изо рта, присутствие крови или гноя в слюне, охриплость голоса, затруднения при открытии рта и проглатывании пищи также могут свидетельствовать о раке.

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