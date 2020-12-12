Онколог назвала первые признаки рака груди

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Рак груди может стать смертельно опасной болезнью, если вовремя не обращаться к врачу. Заведующая отделением онкомаммологии Петербургского городского онкоцентра Елена Бит-Сава назвала первые признаки серьёзного заболевания.

Врач рассказала, что каждая женщина может заниматься самообследованием и в этом нет ничего постыдного и страшного, ведь прощупывание молочных желёз позволяет обнаружить проявления болезни.

Не должно быть никаких деформаций, втяжений, вмятин, изменения контуров, изменения окраски в сторону покраснения, возникновения отёчности, изменения формы и положения соска либо его отёчности, выделений из соска, — заявила Бит-Сава.

Она подчеркнула, что необходимо обращаться к врачу, если выделения имеют тёмный, красноватый, багровый или тёмный характер. При этом при наличии серозных и полупрозрачных выделений не стоит беспокоится, поскольку они свидетельствуют о нормальных процессах в организме.

Онколог отметила, что в груди могут быть образования очень маленьких размеров, которые не будут прощупываться. Если женщину ничего не беспокоит, это не значит, что у неё нет никаких проблем.

Может быть какое-то образование при пальпации: комочки, уплотнения, узелки, подтянутость кожи, ну и, конечно, выход опухоли на поверхность. К сожалению, мы видим и таких пациентов сегодня тоже. Это четвёртая стадия рака, — рассказала Бит-Сава журналистам Пятого канала.

Медик подчеркнула, что если при прощупывании ничего не обнаружилось, но женщина всё равно подозревает возникновение онкологии, лучше обратится к доктору, который направит пациентку на маммографию. Бит-Сава напомнила, что нужно самостоятельно осматривать себя каждый месяц и раз в год ходить на ультразвуковое исследование. Женщине в возрасте от 39 до 48 лет маммографию нужно делать раз в три года, а далее — раз в два года.

Заболеваемость рака молочной железы более высокая после менопаузы, у женщин после 55 лет, — отметила специалист.

Как писал NEWS.ru, эксперты Йельского и Принстонского университетов установили, что курение вейпов влияет на риск развития рака молочной железы. Они проводили эксперименты на мышах. Одна часть грызунов находилась в комнате с парами электронных сигарет, а другая — на свежем воздухе. У «курящих» мышей опухоли развивались в два раза быстрее. Также у них был зафиксирован высокий риск развития метастазов.