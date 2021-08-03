Онколог назвал симптомы ранней стадии рака желудка

Ранние признаки онкологического заболевания желудка перечислил в беседе с порталом «Доктор Питер» ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В. А. Оппеля СЗГМУ им. И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов.

По словам хирурга, на ранних стадиях онкологического заболевания желудка у больного может наблюдаться тошнота и рвота после приёма пищи, ощущение кома в нижем отделе пищевода и нарушение прохождения еды.

Кроме того, при возникновении рака желудка человек может изменить свои вкусовые пристрастия.

При тяжёлом состоянии заболевания у пациента открываются желудочные кровотечения. Кроме того, онкологию можно предположить, если человек начал резко сбрасывать вес, но при этом не страдает от недоедания, не подвержен анорексии.

Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях, — уточнил врач.

Рустем Топузов рекомендовал всем людям после 45 лет проходить онкоскрининг в качестве первичной диагностики рака.

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