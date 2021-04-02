Онколог назвал симптомы предракового состояния

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Онколог и хирург Иван Карасёв рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ. В своём блоге он отметил, что колоректальный рак и рак желудка начали встречаться всё чаще, а по своей смертности стоят на первых позициях «рейтинга».

Тем не менее эти виды онкологии можно излечить на начальных стадиях — достаточно лишь вовремя выявить проблемы. В связи с этим специалист посоветовал обращать внимание на такие признаки, как частота стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения вплоть до следов крови.

Все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ, — пояснил медик в своём Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что нередко раку желудка предшествуют хронические гастриты, полипы желудка и язва желудка. Также к факторам риска можно отнести курение, употребление алкоголя, нерегулярное питание и бактерии, вызывающие воспалительные процессы. Помимо этого, к онкологии может привести и хронический стресс.

Ранее NEWS.ru писал, что австралийские учёные выявили причину возникновения опаснейшей онкологии. Исследователи установили, что существует определённый ген, отвечающий за развитие наиболее агрессивной и наименее поддающейся лечению формы рака груди. Они отметили, что при возникновении такой онкологии выживаемость катастрофически низкая.