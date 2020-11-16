Онколог назвал самые частые первые симптомы опухолей головного мозга

https://static.news.ru/photo/ddcd53ba-27aa-11eb-a473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым распространённым признаком развивающегося у человека злокачественного новообразования в головном мозге является головная боль, но на ранних стадиях болезни симптомы могут быть почти незаметны, сообщил кандидат медицинских наук онколог Михаил Мяснянкин.

Врач пояснил, что так называемый рак мозга может иметь разные формы. Опухоль может быть первичной, то есть изначально локализоваться в голове, или являться метастазом развившегося в другом органе злокачественного новообразования, передаёт Пятый канал.

Отмечается, что опухоли мозга зачастую являются доброкачественными и требуют только регулярного наблюдения профильных специалистов.

Основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы опухолей других локализаций организма, постоянная травматизация головного мозга, сотрясения, — отметил Мяснянкин.

На первых этапах заболевание никак не проявляет себя, потом пациент может обратить внимание на быструю утомляемость, головокружения, тошноту и потери сознания, судороги, ухудшение слуха и зрения, но самым распространённым симптомом является головная боль.

При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы. Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, — резюмировал онколог.

Как писал NEWS.ru, страх перед онкологическими заболеваниями иногда приводит к тому, что люди обнаруживают у себя признаки развития злокачественных опухолей, хотя на самом деле здоровы. Что такое гипердиагностика опухолевого процесса, рассказал хирург-онколог.