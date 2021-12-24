Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Рак лёгкого, рак желудка и кишечника, а также поджелудочной железы протекают агрессивнее других видов болезни, сообщил главный врач онкологического центра «Лапино-2» Михаил Давыдов изданию «ФедералПресс». При этом курение — фактор риска для всех онкологических заболеваний. Эта вредная привычка повышает риск появления рака лёгкого на 20%, предупредил врач.

Рак желудка, по словам Давыдова, чаще возникает у тех, кто злоупотребляет острым, копчёным, жирным и алкоголем. Например, чаще встречается заболевание у любителей азиатской кухни по сравнению с приверженцами европейской.

Снизить шансы на появление рака поджелудочной железы можно, если отказаться от вредных привычек, следить за питанием и весом. Также, если у кого-то из кровных родственников был рак поджелудочной железы, возможно, стоит пройти генетическое исследование, — объяснил Давыдов.

Ранее учёные связали риск смерти от рака с употреблением белка. Большое количества белка в рационе людей среднего возраста повышает вероятность скончаться от онкологического заболевания в возрасте от 50 до 65 лет, следует из исследования, опубликованного в американском медицинском журнале Cell Metabolism. Вероятность смерти от рака при рационе с богатым содержанием белков оказалась в четыре раза выше, чем у тех, кто предпочитал низкобелковую диету.