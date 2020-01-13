https://static.news.ru/photo/6f50570e-35e6-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар в Мюнхене Хана Алгюль перечислил симптомы рака поджелудочной железы. По его словам, на проблемы с функционированием этого важного органа могут указывать боли в спине и животе. Такие пациенты страдают от недостатка веса, также у них наблюдается пожелтение кожи.

Эти симптомы могут быть связаны не только с онкологией, но и с панкреатитом. Заболевания поджелудочной железы встречаются всё чаще. Легче всего пациентам распознать диабет. Такой больной часто хочет пить. Его мучает не только жажда, но и частое мочеиспускание, а также нарушение зрения. Чтобы подтвердить догадки и поставить окончательный диагноз, необходимо сдать анализ крови, передаёт «Российская газета».

Развитие болезней поджелудочной, в том числе рака, медики связывают с плохой наследственностью, а также с курением, злоупотреблением алкоголем и плохим питанием. Также причиной может стать малоподвижный образ жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи назвали новый симптом развития злокачественных опухолей в организме. По словам профессора Кристиана Байерла, заподозрить рак можно при чрезмерной потливости, особенно если она возникает по ночам.