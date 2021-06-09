Онколог назвал ранние признаки рака кишечника

https://static.news.ru/photo/f8077ed8-c9ab-11eb-8b79-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал о ранних признаках рака толстой кишки. Его слова приводит «АиФ».

Медик уточнил, что на начальных стадиях болезнь редко даёт специфические проявления. Тем не менее, по некоторым признакам всё-таки можно установить, что в организме начался разрушительный процесс. В частности, специалист советует обращать внимание на неприятные ощущения в животе, изменение стула, а также на различные выделения из кишечника.

Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов, — добавил Маркарьян.

К основным признакам относятся возникновение запора или диареи, развивающаяся анемия, боль в животе, изменение формы стула, а также выделение крови из кишечника. Врач отметил, что онкологическое заболевание также можно определить в процессе проведения скрининговых исследований групп риска населения.

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