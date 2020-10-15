Онколог назвал первые симптомы рака лёгких

https://static.news.ru/photo/93ca9f68-0f89-11eb-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Первые симптомы рака лёгкого зачастую не связаны с дыхательной системой, а заболевание трудно поддаётся диагностике. Распознать болезнь на ранней стадии и спасти жизнь пациенту поможет чуткое отношение к своему самочувствию.

Об этом «Аргументам и фактам» рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко.

Так, на опухоль в лёгких могут указывать повышенные отёчность и температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость, кожный зуд, головокружения, нарушения координации и потеря чувствительности.

Когда симптомы переходят уже непосредственно в лёгкие, врачи могут ошибочно решить, что у пациента пневмония или обострение хронического бронхита. Лечение (как правило, антибиотиками) от них только усугубит онкологию, обратил внимание медик.

Ранее NEWS.ru писал, что британские онкологи обнаружили самый ранний симптом злокачественного новообразования в поджелудочной железе. Это болевые ощущения в спине или в области живота. Около 70% пациентов, которым впоследствии поставили такой диагноз, сначала пришли к врачу из-за таких симптомов.