Онколог назвал опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу Онколог Черемушкин: покраснение и шелушение на коже могут указывать на рак

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Покраснения и шелушения на коже могут быть первыми признаками онкологического заболевания, заявил в беседе с NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, рак кожи является одним из самых распространенных видов болезни, поэтому при любых изменениях на теле стоит обращаться к врачу.

Если у человека много родинок и веснушек, нужно внимательно относиться к любым изменениям пигментации. Опухоли, возникшие на коже, можно разделить на две группы: меланома и не меланома. Меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. При этом рак без меланомы обнаружить сложнее. На теле могут появиться бугорки, также некоторые участки кожи могут покраснеть и начать шелушиться, — сообщил Черемушкин.

Доктор обратил внимание, что своевременное обращение к врачу, даже простая консультация у терапевта, позволит не упустить момент и быстро начать лечение в случае обнаружения новообразования. Он добавил, что обычно такая разновидность рака легче поддается лечению и с меньшей вероятностью распространяется на другие участки тела.

Ранее Черемушкин рассказал, что на рак молочной железы могут указывать отечность и появление красных пятен на груди. Помимо этого, поводом для беспокойства служат кровянистые выделения из сосков.