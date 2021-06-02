Онколог назвал продукты, от которых следует отказаться

https://static.news.ru/photo/ab85d97c-c354-11eb-a75f-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врач Михаил Мяснянкин рассказал о продуктах, которые способны привести к развитию онкологических заболеваний. В беседе с Пятым каналом он отметил, что канцерогены появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, особенно в случае его повторного использования.
В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями, — подчеркнул онколог.
Он добавил, что пагубно влияют на здоровье продукты, загрязненные канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.
Необходимо исключить алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени, — считает Мяснянкин.
Рацион обязательно должен включать много зелени, фруктов и овощей. Они, по словам онколога, отличаются высоким содержанием антиканцерогенных веществ.
Ранее стало известно, что канцерогены, содержащиеся в целом ряде продуктов, способны провоцировать у человека онкологические заболевания. Об этом сообщил доктор химических наук, профессор Яков Яшин. По словам Яшина, когда люди готовят мясные или мучные блюда и нагревают продукты выше 120 градусов, в этот момент в них начинают образовываться два типа канцерогенных веществ.