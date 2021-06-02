Онколог назвал продукты, от которых следует отказаться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Самостоятельное лечение головной боли приёмом простых обезболивающих препаратов чревато опасными последствиями для здоровья. За недомоганием, которое снимается обычными таблетками, может стоять серьёзное заболевание вплоть до летального исхода, приводит слова остеопата и невролога Александра Евдокимова Пятый канал.

Для того чтобы не пропустить серьёзный недуг, важно помнить, что головная боль всего лишь симптом, за которым может прятаться смертельно опасное заболевание. Головная боль может появляться и в предынсультном состоянии,...