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Онколог назвал продукты, от которых следует отказаться

06:24, 02 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач Михаил Мяснянкин рассказал о продуктах, которые способны привести к развитию онкологических заболеваний. В беседе с Пятым каналом он отметил, что канцерогены появляются в результате жарки мяса на подсолнечном масле, особенно в случае его повторного использования.

В организме не должно быть продуктов, содержащих очень много жира, калорий, сахара. Эти продукты могут вызывать сопутствующие патологии, из-за чего организм не сможет нормально бороться с онкологическими заболеваниями, — подчеркнул онколог.

Он добавил, что пагубно влияют на здоровье продукты, загрязненные канцерогенными веществами или минеральными удобрениями.

Необходимо исключить алкоголь, который влияет как канцероген, особенно на появление опухоли печени, — считает Мяснянкин.

Рацион обязательно должен включать много зелени, фруктов и овощей. Они, по словам онколога, отличаются высоким содержанием антиканцерогенных веществ.

Ранее стало известно, что канцерогены, содержащиеся в целом ряде продуктов, способны провоцировать у человека онкологические заболевания. Об этом сообщил доктор химических наук, профессор Яков Яшин. По словам Яшина, когда люди готовят мясные или мучные блюда и нагревают продукты выше 120 градусов, в этот момент в них начинают образовываться два типа канцерогенных веществ.

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