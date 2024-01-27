Онколог назвал главную ошибку в питании, вызывающую рак и «слезы у врачей» Онколог Карасев: пристрастие к жирному мясу повышает риск развития рака

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Одной из главных ошибок в питании человека, которая увеличивает риск развития онкологических заболеваний, является пристрастие к жирному мясу и консервам, заявил кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев в передаче «ГастроКлуб» на YouTube. По словам специалиста, врачи «со слезами на глазах» встречают таких пациентов.

Мы со слезами на глазах встречаем этих пациентов. Потому что, например, 95% случаев развития рака толстой кишки можно предотвратить. Вот красное мясо. Процесс пищеварения после этого продукта не всегда адекватно протекает. Остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают хроническое воспаление в кишке, — объяснил Карасев.

Врач посоветовал есть мясо не чаще, чем раз в неделю, и рекомендовал отдать предпочтение рыбе. Он также предупредил о другой ошибке пациентов в период выявления болезни. По словам Карасева, многие люди обращаются в лаборатории и оставляют там приличные суммы, чтобы как можно раньше обнаружить развитие онкологии, однако эти исследования не могут быть очень информативными.

Онколог Сергей Пикулин ранее заявил, что первыми и явными симптомами рака молочной железы могут быть отеки и покраснение груди. Врач подчеркнул, что последний признак появляется, когда опухоль расположена глубоко и тянет кожу внутрь, образуя вмятину. Специалист посоветовал при появлении подобных симптомов обратиться к онкологу и сделать маммографию.