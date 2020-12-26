Онколог назвал бьюти-процедуры, которые могут вызвать рак

https://static.news.ru/photo/bb066a84-484c-11eb-82f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал о бьюти-процедурах, которые могут привести к раку.

По его словам, окрашивание волос такой опасности на сегодняшний день не несёт, несмотря на то что краска для волос содержит более пяти тысяч различных веществ. Раньше в ней содержались канцерогены, но с 70-х годов прошлого века их из неё убрали.

Выпрямление волос может нести риск появления рака при частом проведении этой процедуры, так как препараты для неё содержат формальдегид, являющийся очень сильным канцерогеном. Выпрямлять волосы можно не чаще чем восемь раз в месяц. Наибольший вред эта процедура несёт мастерам, которые её проводят.

Также применение ультрафиолетовой лампы для ногтей может привести к появлению онкологических заболеваний лишь при частом использовании. В частности, повышается риск возникновения рака кожи. Чтобы этого избежать, маникюр с такой лампой нужно делать не более чем 10–15 раз в месяц.

Кроме того, онколог посоветовал избегать косметологических препаратов, содержащих диоксан, так как это вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме и стать причиной развития рака.

В интервью Пятому каналу Базылев также добавил , что уколы ботулотоксина, согласно результатам многочисленных исследований, безопасны и никакого риска не несут.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, что повредила кожу во время бьюти-процедуры тейпирования — наложения на кожу эластичных лент.