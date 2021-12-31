Онколог Минздрава прокомментировал заявление о связи рака и COVID-19

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди опроверг информацию замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной о повышенном риске заболевания раком у пациентов, перенёсших ковид. По его словам, растущие темпы обнаружения рака связаны не с заражением коронавирусом, а с тем, что граждане стали чаще проходить медобследования.

Повторюсь, данных о связи COVID-19 с возникновением злокачественных образований не существует. «Вследствие» не значит «в результате», — сообщил специалист журналистам.

Он подчеркнул, что обследование лёгких с помощью компьютерной томографии, ставшее более популярным во время пандемии из-за риска пневмонии, позволило чаще выявлять болезни на ранних стадиях.

Таким образом, директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина опроверг заявление представителя Госдумы, ранее предупредившей о том, что переболевшие ковидом более подвержены развитию рака в лёгких или в желудочно-кишечном тракте.

Ранее онколог Александр Серяков предоставил данные о том, что 18% случаев заражения коронавирусом и раком заканчиваются летально, в то время как 60% людей с этим сочетанием попадают в реанимацию. Он добавил, что опасность возрастает из-за высокой скорости распространения нового штамма «омикрон».