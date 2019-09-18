В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Блохина опровергли информацию, что отделение детской онкологии и гематологии закрывается из-за обнаруженной там плесени. Отделение прекратит приём больных только на время ремонта.
Отделение мы не закрываем, планируется ремонт одного бокса, где произошла протечка, — сообщили АГН «Москва» в пресс-службе центра.
По информации медучреждения, там лежат «тяжёлые» дети, которые в условиях ремонта не могут проходить лечение. Чтобы отремонтировать одно крыло, будет закрыт приём первичных пациентов, кого-то выпишут, а оставшихся переведут в другие отделения.
Онкоцентр планирует завершить ремонт до середины декабря.
Как писал News.ru, ранее родители, чьи дети лечатся в онкоцентре имени Блохина, заявили, что врачи стали реже помогать своим пациентам. В ухудшении ситуации они обвиняют новое руководство больницы. Медучреждение опровергло информацию о массовых увольнениях врачей и сокращении зарплат. Как подчеркнули в НИИ, в деятельность центра внесены изменения для более эффективного оказания медицинской помощи детям, страдающим злокачественными опухолями. И эти новшества соответствуют мировым стандартам.