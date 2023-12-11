Онищенко заявил об угрозе генофонду нации из-за пьющих россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьющие россияне представляют угрозу для генофонда нации, рассказал в беседе с NEWS.ru бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, несмотря на то, что в последние годы жители России начали меньше употреблять алкоголь, все равно этот показатель превышает безопасную норму.

Есть возовский ориентир — страна, где в год на душу населения приходится более восьми литров чистого алкоголя [на душу населения], то это уже угроза для генофонда нации. У нас сейчас более 10 [литров], — сказал он.

При этом он отметил, что еще в 2009 году этот показатель составлял 16 литров. Онищенко заявил, что довольствоваться текущими результатами не следует.

Ранее нарколог и психотерапевт Марат Сараев посоветовал сменить круг общения, чтобы бросить пить. Специалист подчеркнул, что часто отказаться от алкоголя бывает трудно именно из-за окружения, в котором люди привыкли проводить время таким образом. В первую очередь это касается тех, кто испытывает давление со стороны знакомых или друзей.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что человек, употреблявший на протяжении долгого времени водку, после отказа от алкоголя столкнется с головными болями, тошнотой, дрожью в руках, а также отсутствием сна и аппетита. По его словам, на третий-четвертый день существует риск возникновения белой горячки.