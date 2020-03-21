https://static.news.ru/photo/26dee764-6b7a-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заступился за свою коллегу со Ставрополья. Там инфекционисту Минздрава региона грозит уголовное дело за сокрытие от руководства поездки в Испанию.

Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своём врачебном сообществе с ней разберёмся. Притупилась бдительность. Долго работает инфекционистом. Ей кажется, что её не берет ни одна зараза. Не врачам этого не понять. Она должна быть наказана, и её накажут. Никаких уголовных дел не надо, — заявил телеканалу «360» Онищенко.

Санникова прилетела из Мадрида 9 марта, а 17 числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим. Женщина вышла на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Полиция усмотрела в её действиях признаки преступлений по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В России с 18 марта все прибывающие из-за границы должны в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Ранее эта мера распространялась только на приезжающих из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. В их списке была и Испания.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны, писал NEWS.ru.