Онищенко высказался о вспышке бешенства в Подмосковье Онищенко согласился с введенным карантином по бешенству в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Бывший главный государственный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru назвал правильной мерой введение карантина в подмосковных Люберцах, где ранее был зафиксирован случай заболевания бешенством. При этом Онищенко отметил, что людям не стоит опасаться заболевания, которым страдают животные. Человеку оно передается при контактах, чаще всего через укусы.

Людям не стоит опасаться, все-таки бешенством страдают животные. Из природных очагов вирус передается при контактах, чаще всего через укусы. Что касается ветеринарной клиники в Подмосковье, которая стала очагом заболевания, — необходимо разобраться, законно ли она там находится, и провести надлежащие проверки. Карантин — это необходимая мера предосторожности, правильно, что ее ввели, — сказал Онищенко.

Для снижения риска заражения бешенством врач советует избегать контактов с безнадзорными животными, а в случае получения укусов или попадания слюны животного в рану — обратиться за помощью. Также он отметил необходимость вакцинации домашних животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел карантин в Люберцах по бешенству животных. Как отмечается, эпизоотический очаг находится в доме на Комсомольской улице, где располагается ветеринарная клиника. В городе запрещены ярмарки, выставки, связанные с перемещением животных, ввоз восприимчивых животных, отлов.

До этого в Бурятии установили карантин из-за бешеного волка. Животное отстрелили сотрудники Бурприроднадзора в четырех километрах от села Унгуркуй. Голову хищника отправили на исследование в ветеринарную лабораторию, где подтвердили диагноз «бешенство».