Онищенко высказался о продлении нерабочих дней

Нерабочие дни не помогут в борьбе с коронавирусом, если не будет проведена серьёзная работа по агитации населения за вакцинацию. Такое мнение «Радио 1» высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Продление нерабочих дней ничего не решает, если при этом не будут заниматься главными вопросами. А главные вопросы — это вакцинация людей, начиная с создания условий и, конечно же, агитации за вакцинацию, — заявил Онищенко.

При этом он подчеркнул, что сами по себе нерабочие дни «не лечат и не профилактируют». По мнению Онищенко, в первую очередь стоит усилить контроль за проведением мероприятий, связанных с вакцинацией россиян, в особенности тех, кто «в силу профессии обязан быть привитым». Он остался недоволен политикой России в вопросах вакцинации населения, подчеркнув, что в других странах темпы прививочной кампании более высокие.

А вот работа со стороны Минздрава, Роспотребнадзора по этому направлению ведётся крайне неадекватно в той ситуации, которая сегодня развивается, — резюмировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Согласно его словам, продления нерабочих дней не будет, но система QR-кодов сохранится при посещении музеев и театров.