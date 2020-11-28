Онищенко высказался о новой версии возникновения COVID-19

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Версия немецкого эпидемиолога о распространении в мире итальянского штамма COVID-19 является фигурой речи, а не научным фактом. Такую оценку дал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Есть такая вещь, как GenBank, там уже несколько десятков тысяч штаммов опубликовано, это специальная база данных с паспортами всех штаммов. По меньшей мере более 200 мутаций уже было обнаружено в паспорте этого штамма, это нормальный процесс, — цитирует ТАСС депутата.

Он добавил, что, находясь в человеческой популяции, штамм неизбежно меняет свойства, появляются его подтипы, среди которых выделяют китайский, североамериканский и европейский.

При этом Онищенко отметил, что для выводов о преобладании в мире европейского подтипа штамма необходимо иметь определённую репрезентативную выборку.

Я бы так сказал, то, что он говорит, — больше формула речи, нежели научно доказанный факт. В Европе, конечно, циркулирует европейский штамм. Что такое Европа? Это небольшой клочок земли. Поэтому какого-то такого открытия в его высказывании я не вижу, — подчеркнул эксперт.

Депутат добавил, что европейский подтип штамма вряд ли начал преобладать в Северной или Южной Америке, потому что не успел бы вытеснить другой.

Как сообщал NEWS.ru, эпидемиолог из ФРГ Александр Кекуле обратил внимание на то, что в мире сейчас распространяется итальянский штамм COVID-19, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе недооценили опасность инфекции. По его словам, североитальянский штамм поражает пациентов с коронавирусом в 99% случаев