Онищенко сделал прогноз по устареванию вакцин от коронавируса

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко скептически оценил вероятность устаревания вакцин против коронавируса в связи с появлениями новых штаммов.
По словам Онищенко, которые
Все остальные характеристики остались неизменными. Есть и другие подтипы болезни, вакцина действует и против них, — отметил депутат.
Тем не менее, Онищенко признал, что останавливать работу над новыми препаратами не стоит.
Ранее норвежская учёная из Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена Мими Лэм предложила поделить людей на 16 типов в зависимости от реакции на пандемию коронавируса. По её мнению, это число включает все возможные варианты поведенческих ответов на эпидемию и связанные с ней ограничения. Об этом писал NEWS.ru.