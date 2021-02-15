Онищенко сделал прогноз по устареванию вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0e81d4ea-3cab-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко скептически оценил вероятность устаревания вакцин против коронавируса в связи с появлениями новых штаммов.

По словам Онищенко, которые приводит «Вечерняя Москва», мутации вируса наблюдаются, включая так называемый британский штамм, чья способность заражать выше, чем у известных ранее вариантов. Однако основные характеристики вируса не меняются.

Все остальные характеристики остались неизменными. Есть и другие подтипы болезни, вакцина действует и против них, — отметил депутат.

Тем не менее, Онищенко признал, что останавливать работу над новыми препаратами не стоит.

Ранее норвежская учёная из Центра исследований естественных и гуманитарных наук Университета Бергена Мими Лэм предложила поделить людей на 16 типов в зависимости от реакции на пандемию коронавируса. По её мнению, это число включает все возможные варианты поведенческих ответов на эпидемию и связанные с ней ограничения. Об этом писал NEWS.ru.