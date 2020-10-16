Онищенко разъяснил коронавирусные заблуждения россиян

https://static.news.ru/photo/b963916e-0f96-11eb-b563-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинская маска может уберечь от COVID-19, коронавирусом реально заразиться вновь, болезнь может закончиться летальным исходом даже у молодых людей с хроническими заболеваниями. Так бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал основные мифы о коронавирусе.

Маска играет важную роль. Она спасает в огромном количестве случаев. Дело в том, что у человека при разговоре, дыхании, чихании, кашле вылетают маленькие капли слюны. Их-то маска на себе и задерживает. Поэтому маску должны носить и те, кто не болеет, и те, кто себя плохо чувствует, — заявил «Парламентской газете» Онищенко.

Он подчеркнул, что многоразовые маски нужно регулярно стирать и гладить, а одноразовые — использовать не более двух часов.

Комментируя миф о невозможности заболеть COVID-19 во второй раз, Онищенко сообщил, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае, однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет. Опровергая сомнения граждан по поводу «эпидемии», парламентарий подчеркнул, что для COVID-19 ещё не рассчитаны пороги заболеваемости, а о глобальной пандемии говорит тот факт, что коронавирус зарегистрирован в 188 странах из чуть больше двухсот на планете, в остальных, по его словам, просто нет системы здравоохранения.

Онищенко также добавил, что летальность от коронавируса выше, чем от гриппа, даже среди молодых людей. Кроме того, вирус спровоцировал повышенную опосредованную смертность, поскольку стационары не оказывали плановую медицинскую помощь. Он признал, что сегодня действительно все «помешались на коронавирусе» и считает, что уже не надо вводить меры, которые были приняты в самом начале пандемии. Стоит лишь носить маски и следить за гигиеной рук.

Как писал NEWS.ru, ранее Геннадий Онищенко рассказал, почему он не приемлет возвращение жёстких ограничений по коронавирусу. Эти меры привели к росту смертности из-за опосредованных коронавирусом болезней — гиподинамии, хронического и психического стресса. Весной, когда в стране вводились ограничительные меры, у врачей не было ни опыта, ни практики лечения заболевания. Сейчас же есть всё, включая диагностику, и главное — средство профилактики, то есть вакцина. За это время российские врачи научились лечить коронавирус, выработаны эпидемиологические правила, которые выполняют люди. Онищенко уверен, что пандемии придёт конец, как только люди получат вакцину и у них выработается популяционный иммунитет. Также Онищенко резко выступил против блокировки проездных социальных карт. Он уверен, что отношения власти и населения должны носить партнёрский характер.