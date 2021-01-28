Онищенко рассказал, при каких условиях эпидемия COVID уйдёт через 14 дней

https://static.news.ru/photo/68622e76-61a6-11eb-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Накопленные знания и вакцинация помогут справиться с пандемией коронавируса. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Комментируя постепенное ослабление ограничений из-за COVID-19 в российских регионах, депутат отметил, что подобное стало возможно в связи с двумя обстоятельствами. Первое — это знания, накопленные учёными о новом коронавирусе, а второе — появление средств профилактики, то есть вакцин.

Наша страна разработала и зарегистрировала три вакцины: генно-инженерная — это Институт Гамалеи, синтетическая вакцина — это [центр] «Вектор», цельновирионная вакцина — это Институт имени Чумакова, институт полиомиелита, — приводит слова Онищенко радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что в России к настоящему времени переболело уже достаточное количество людей, что также вносит вклад в формирование популяционного иммунитета.

При этом Онищенко считает, что в рамках начавшейся всеобщей вакцинации в нашей стране, в первую очередь необходимо сделать прививки тем, кто входит в группу риска в связи со своей профессиональной деятельностью.

Это врачи, учителя, работники торговли, транспорта, журналисты — те, кто общается с большим количеством людей в силу своей профессии, ‒ уточнил депутат.

Онищенко убеждён, что прививка необходима людям в возрасте старше 65 лет. Тем же, кто не уверен, что может вакцинироваться по состоянию здоровья, врач рекомендовал проконсультироваться со специалистами и не ориентироваться на слухи от знакомых и родственников.

Тем не менее депутат подчеркнул, что отмена некоторых ограничений не означает полной победы над вирусом, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности: носить маску, перчатки, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Именно это поможет справиться с пандемией в самые сжатые сроки буквально за две недели.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.