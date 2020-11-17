Онищенко рассказал о способах снизить риск заражения COVID-19 в холода

https://static.news.ru/photo/9c877b98-2867-11eb-a3c0-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма для уменьшения риска заболевания COVID-19. По его словам, рост заболеваемости смертоносной инфекцией в России будет продолжаться ещё некоторое время, в основном из-за того, что наступает время холодов.

Идёт период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, простыл — будут работать на мельницу этой инфекции, — пояснил бывший главный санитарный врач РФ в беседе с радио Sputnik.

Депутат считает важным, чтобы в жилых домах поддерживалась адекватная температура. Тотальные ограничения явного эффекта не приносят, поэтому следует действовать точечно в нескольких направлениях, подчеркнул Онищенко.

Людей, которые болеют легко, надо вовремя выявлять и изолировать, чтобы они не были источниками заражения. Это резко будет снижать темпы нарастания. И самая главная задача — это старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями. Вот группы риска, — уверен депутат.

Он добавил, что не попадающие в данные группы риска россияне должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. Повысить сопротивляемость организма и снизить риск заражения COVID-19 они могут, если будут хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. Также следует держать себя в тонусе и помнить о физической активности, считает депутат.

Конечно, занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста и в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван, на постель, а от этого и депрессия, и подавленность и всё остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни, — отметил Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией следует ожидать тогда, когда в РФ начнётся кампания по массовой вакцинации. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Также он добавил, что чем интенсивнее болеют люди, тем быстрее будет вырабатываться коллективный иммунитет к COVID-19.