https://static.news.ru/photo/9c38bd50-5b12-11ea-8cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пирсинг — глупейшая мода, которая больше всего свойственна девушкам. Это несвойственный естественному развитию человеческого тела процесс, заявил первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что прокалывание тела нарушает гигиену.

Мы с вами знаем много глупых мод: и в нос, и в пуповину, <...> некоторые даже в язык вставляют, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что пирсинг — «это афизиологично, тем более на интимные места». Однако, уточнил в качестве утешения депутат, «тут хоть убрать можно» и вообще «это хоть исправимо».

Ранее, как писал NEWS.ru, Онищенко высказал мнение, что люди, а в особенности молодые женщины, не должны использовать татуировки как способ самовыражения. Люди делают это из-за переизбытка половых гормонов, подчеркнул он и предложил татуировки запретить.