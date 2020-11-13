Онищенко прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/e0c1af48-2666-11eb-b923-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заболевших коронавирусом в стране растёт, и это прогнозируемо. Дело в том, что он идёт не по всей стране, а в некоторых регионах. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702, общее число достигло 1 903 253 случаев.

Эпидемический рост идёт, он прогнозируемый. Он идёт не по всей стране тотально, а идёт в ряде регионов. По тем данным, которыми мы располагаем, сегодня неблагоприятная ситуация складывается в отдельных субъектах Дальнего Востока, Сибири, это объясняется прежде всего тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Академик РАН обратил внимание и на то, что в Москве заболеваемость также остаётся на высоком уровне, однако большого подъёма нет. Дело в том, что уже накопилась иммунная прослойка среди жителей города. Онищенко также выразил надежду на то, что «до значительной части населения удалось достучаться и они пользуются теми мерами личной профилактики, которая им была рекомендована».

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов. Это рекордный прирост за всё время пандемии. Общее число заражённых COVID-19 в РФ достигло 1 903 253. Кроме того, в субботу на российской территории вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа. Данный показатель дошёл до отметки в 1,03. В десяти регионах РФ с наибольшим коэффициентом распространения COVID-19 указанные показатели держатся на уровне ниже единицы. Речь идёт о Москве (0,99) и Ростовской области (0,99).

Как писал NEWS.ru, ранее инфекционист объяснил, из-за чего в РФ растёт число заразившихся COVID-19.