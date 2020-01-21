https://static.news.ru/photo/d1ee4b94-3cf5-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко считает, что ситуация с распространением коронавируса в Китае является недооценённой, и спрогнозировал увеличение заболеваемости после первого февраля.

… идёт расширение заболеваемости во всех 12 провинциях, всех крупных городах Китая. Кроме того, 25-го (января — прим. NEWS.ru) у них начало празднования китайского нового года, и закончится оно 1 февраля. Все поедут домой праздновать. Великое переселение народов внутри Китая и не только внутри, много у нас на Дальнем Востоке работает, тоже поехали по домам, — цитирует Онищенко «Интерфакс».

Он отметил, что после первого февраля ситуация осложниться внутри Китая и в дальнейшем — на международном сегменте.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа смертельной пневмонии от человека к человеку. На данный момент число заболевших уже превысило 200 человек. Пока известно о трёх случаях с летальным исходом.

Как ранее писал NEWS.ru, в Австралии врачи не обнаружили у жителя Брисбена пневмонии и отпустили его из-под наблюдения. Таким образом случай предполагаемого заражения коронавирусом не подтвердился.