Оснований для паники из-за распространения в мире коронавируса в настоящее время нет. Об этом заявил первый зампред думского комитета по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.
В качестве примера он привёл ситуацию в Китае. По словам Онищенко, достаточно серьёзная вспышка заболевания там практически купирована,
Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко высказался за открытие отдельной больницы для пациентов с подозрением на коронавирус. Он подчеркнул, что туда следует помещать лиц, не заражённых, но контактировавших с больными, и потому находящихся в зоне риска.
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