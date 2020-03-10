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Число россиян, заболевших коклюшем в 2019 году, выросло до 14,4 тысячи человек, что почти на 40% превышает показатель 2018 года. По сравнению с 2017 годом, количество заболевших возросло в 2,7 раза.

В январе 2020 года коклюшем в России заразились 1758 человек. Подавляющее большинство из них (89%) – дети в возрасте до 14 лет. По мнению главного эпидемиолога Минздрава, академика РАН Николая...