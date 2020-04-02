Онищенко предостерёг от бездумного употребления успокоительных и витаминов

https://static.news.ru/photo/d80024dc-7592-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко предостерёг россиян от бездумного употребления успокоительных и витаминов. Согласно статистике, спрос на эти препараты в стране резко вырос в марте.

В интервью «Говорит Москва» медик сообщил, что интерес россиян к скупке витаминов объясняется сезонной нехваткой в организме полезных веществ и микроэлементов:

Всё должно быть в меру. Смотря какие седативные принимают. Это же не психотропные вещества. Если, допустим, люди принимают пустырник форте, поскольку это естественная седация, это понять можно.

По словам Онищенко, ажиотаж к этим препаратам спровоцировали журналисты:

Главные виновники того, что люди начали седативные принимать — это, конечно, средства массовой информации, которые подают информацию однобоко, алармистски, нагнетают обстановку.

Россияне в течение марта приобрели 21,1 млн упаковок витаминов, что на 31% больше, чем за тот же месяц в прошлом году. Успокоительных было продано 11,4 млн упаковок. Этот показатель превышает прошлогодний на 15%. По словам аналитиков, постепенный рост продаж витаминов и успокоительных был заметен с самого начала года.

Ранее экспертно-аналитический центр Федерального проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом 2019 года. Аналитики провели опрос более чем 6000 граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя, писал NEWS.ru.