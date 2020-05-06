Онищенко предложил регулярно тестировать продавцов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/34aaaf68-8f92-11ea-a1c6-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работники ряда отраслей, и прежде всего торговли, должны проходить тестирование на COVID-19 регулярно. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по науке Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что тестирование необходимо проводить в группах риска по профессиональному признаку. При этом депутат отметил, что обследование должно осуществляться «с разумной кратностью». В частности, работники магазинов, по его словам, должны сдавать тесты через день.

Онищенко также подчеркнул, что эти люди должны быть обеспечены масками и антисептиками. Депутат полагает, что подобные меры позволят снизить распространение коронавируса через бессимптомных носителей, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено свыше 4,4 млн тестов на коронавирус. Четверть из них приходится на долю Москвы. В столице ежедневно делается более 40 тысяч анализов.