Онищенко предложил регулярно тестировать продавцов на коронавирус

Работники ряда отраслей, и прежде всего торговли, должны проходить тестирование на COVID-19 регулярно. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по науке Геннадий Онищенко.
Он пояснил, что тестирование необходимо проводить в группах риска по профессиональному признаку. При этом депутат отметил, что обследование должно осуществляться «с разумной кратностью». В частности, работники магазинов, по его словам, должны сдавать тесты через день.
Онищенко также подчеркнул, что эти люди должны быть обеспечены масками и антисептиками. Депутат полагает, что подобные меры позволят снизить распространение коронавируса через бессимптомных носителей,
Ранее NEWS.ru писал, что в России проведено свыше 4,4 млн тестов на коронавирус. Четверть из них приходится на долю Москвы. В столице ежедневно делается более 40 тысяч анализов.
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