Онищенко попросил молодёжь соблюдать ограничения по COVID-19

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал молодёжь, не вакцинировавшуюся от коронавируса, тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введённых из-за пандемии.
В интервью радио Sputnik Онищенко
Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно. Отмена не всех касается, она касается тех, кто этого заслужил. Она касается тех, кто привился, — сказал Онищенко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Онищенко рассказал, как остановить пандемию коронавируса.