Онищенко попросил молодёжь соблюдать ограничения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/0e81d4ea-3cab-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал молодёжь, не вакцинировавшуюся от коронавируса, тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введённых из-за пандемии.

В интервью радио Sputnik Онищенко подчеркнул , что в настоящее время происходит не отмена, а только смена одних средств профилактики на другие. И начать возвращение к нормальной жизни следует с вакцинации. а те молодые люди, кто не стал делать прививку, должны соблюдать все необходимые меры защиты, дабы не навредить себе и родственникам.

Я бы хотел обратиться к молодым людям, которые не привились и не переболели, но у которых в семьях есть старшее поколение. Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно. Отмена не всех касается, она касается тех, кто этого заслужил. Она касается тех, кто привился, — сказал Онищенко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Онищенко рассказал, как остановить пандемию коронавируса.