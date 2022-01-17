Онищенко оценил уровень защиты российской вакцины от «омикрон»-штамма

Российская вакцина от коронавируса эффективна против «омикрон»-штамма на 70%, заявил академик РАН, доктор медицинских наук в эфире «Эхо Москвы» Геннадий Онищенко. Он назвал такой уровень защиты от COVID-19 высоким и добавил, что необходимо призывать всех вакцинироваться.

Мы ведём вирус-нейтрализующую активность, есть такой тест, который определяет, на конкретный выделенный омикрон мы запускаем человеческую сыворотку — человека, который привился, вакцинировался, то есть имеет достаточный уровень иммунитета. И она даёт сегодня 70% защиты, — сказал Онищенко.

Врач-эпидемиолог считает, что нельзя полагать, что вакцина не работает.

Ранее Онищенко объяснил, почему отличается заболеваемость коронавирусом в США и России. Он сказал, что показатели по числу заражённых COVID-19 в России ниже, чем в штатах и в Европе, из-за лёгкости течения заболевания. Специалист пояснил, что при штамме «омикрон» течение болезни более щадящее, чем при предыдущих вариантах вируса. Высокие цифры по заболеваемости в США он объяснил также тем, что «омикрон» попал за океан раньше.

Заслуженный врач России считает, что к маю 2022 года пандемия коронавируса может закончиться. Онищенко отметил, что это возможно при соблюдении всех антиковидных мер и проведении вакцинации.