Онищенко оценил «сенсацию» о «неправильных» антителах к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/0812ab5e-3e92-11eb-9bea-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко резко осудил результаты исследования Йельского университета о «неправильных» антителах к COVID-19. По его словам, итоги работы учёных являются прописной истиной для врачей, а их публикация только создаёт повод для «очередного витка нагнетания психоза».

Американские учёные выявили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая якобы влияет на тяжёлое течение заболевания. Большое количество «неправильных» антител (аутоантител) в крови, утверждали в Йельском университете, нацеливалось не на борьбу с вирусом, а на органы, ткани и на саму иммунную систему. Тем самым аутоантитела провоцировали осложнения при COVID-19.

Онищенко призвал «не раздувать из этой темы сенсацию», поскольку вопрос взаимодействия аутоантител с организмом следует обсуждать только во врачебной среде, сообщает «Вечерняя Москва».

Вот этот Йельский университет — его кастрировать надо. Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Всё это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового? — возмутился академик РАН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предварительные данные по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V» свидетельствуют: эффективность препарата после введения первого компонента составляет 69,3%, после второго — 96,2%. Об этом сообщил член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев.