Онищенко объяснил появление нового штамма на Кипре 

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса «дельтакрон», который обнаружили на Кипре, не является результатом взаимодействия двух штаммов. Он пояснил, что новый вариант COVID-19 сохранил мутации «дельты», но также похож на «омикрон». Об этом сообщает Life.

Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника «омикрона», сохранились, — рассказал Онищенко.

При этом он отметил, что опасность нового штамма должны оценить специалисты ВОЗ. Он также напомнил, что вакцинация и ревакцинация являются наиболее цивилизованными и эффективными способами защитить себя и своих близких от коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что три категории людей — пожилые, с хроническими заболеваниями и тяжело перенёсшие COVID-19 — спустя несколько месяцев после выздоровления от коронавируса могут умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба. Он добавил, что при отказе от периода восстановления симптомы могут прогрессировать.