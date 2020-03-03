Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко назвал необходимостью открытие отдельной больницы для пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом
Это для обсервации пациентов, которые были непосредственно в контакте с заболевшими коронавирусом, — цитирует его издание.
Онищенко подчеркнул, что больница необходима для тех, кто сам не заражён, но контактировал с больными и потому находятся в зоне риска. Обсервация пациентов, подразумевающая реализацию комплекса противоэпидемических мероприятий, является стандартной нормой в случае возникновения подобных инфекций.
Кроме того, Онищенко считает, что в России предпринимаются эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса, о чём свидетельствует то, что из Китая с общей обширной границей, вирус в РФ не пришёл.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом.
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