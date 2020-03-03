https://static.news.ru/photo/4b3c6b82-5d8c-11ea-8b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы России Геннадий Онищенко назвал необходимостью открытие отдельной больницы для пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».

Это для обсервации пациентов, которые были непосредственно в контакте с заболевшими коронавирусом, — цитирует его издание.

Онищенко подчеркнул, что больница необходима для тех, кто сам не заражён, но контактировал с больными и потому находятся в зоне риска. Обсервация пациентов, подразумевающая реализацию комплекса противоэпидемических мероприятий, является стандартной нормой в случае возникновения подобных инфекций.

Кроме того, Онищенко считает, что в России предпринимаются эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса, о чём свидетельствует то, что из Китая с общей обширной границей, вирус в РФ не пришёл.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом.