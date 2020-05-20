Онищенко объяснил маловероятность второй волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/d71ffe08-9aa3-11ea-995d-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал преждевременным обсуждение вероятности второй волны коронавирусной инфекции. По его словам, выявление новых заражённых в Китае не означается рецидив эпидемии в стране.

Онищенко считает, что китайские власти контролируют ситуацию.

Пока говорить о волнах не будем. Если вирус не будет мутировать, то мы создадим популяционный иммунитет, и он захлебнется, ему некого будет заражать. <...> Вернуться к своим любимым летучим мышам он уже не успеет, — цитирует Онищенко ТАСС.

Как писал NEWS.ru, не менее 4,9 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появление первых пациентов в китайском городе Ухань. Болезнь распространилась в большинство стран, в начале марта став пандемией. Умерли более 320 тысяч заражённых.

Введённые государствами режимы карантина, самоизоляции или чрезвычайного положения привели к падению экономики, приостановлению транспортного сообщения между странами.