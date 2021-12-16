Онищенко рассказал, как можно будет использовать QR-коды

В случае введения в России обязательных QR-кодов в этой системе идентификации врачи смогут узнавать не только факт наличия антител в результате вакцинации или перенесённого заболевания, но и другую информацию о пациенте, следует из слов бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

Онищенко заявил «Радио 1», что после введения системы QR-кодов сотрудникам скорой помощи будет куда проще узнать о проблемах со здоровьем пациента, если он вдруг потеряет сознание на улице. По его мнению, в введении этакой системы нет ничего плохого, а доводы антиваксеров представляют собой всего лишь домыслы.

Человек шёл по улице, упал, потерял сознание, подъехала скорая, навели на него, выявили, что у него со здоровьем и оказали квалифицированную помощь, — пояснил Онищенко.

Он назвал QR-коды «цивилизованным методом», который содержит в себе необходимые данные о здоровье человека и сроках прививки. По его мнению, гораздо проще использовать такой идентификатор, чем «тыкать справками» о состоянии здоровья.

Если есть такая возможность, то почему бы их не ввести. Чтобы вы не с бумажками ходили и не тыкали этими справками, а цивилизованный метод, который предоставляет данные о вас, о сроках прививки. Что в этом плохого, — задался вопросом Онищенко.

Ранее Госдума РФ приняла на пленарном заседании 16 декабря законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании. Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля 2022 года граждане без QR-кода смогут посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту.