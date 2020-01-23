https://static.news.ru/photo/02616afa-3dcc-11ea-b949-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что массовые прививки от коронавируса не нужны.

Специфическим средством профилактики может стать вакцина. Сделать эту вакцину не трудно, но её сиюминутно не изготовить. Её надо сделать, зарегистрировать, это долгий процесс. Сегодня трудно понять, кого прививать, — сказал Онищенко журналистам.

Он уточнил, что существуют группы риска по медицинским и социальным показателям, к которым относятся дети, люди пожилого возраста, а также люди, работающие в «контактных» профессиях: журналисты, продавцы, врачи и другие. В данном случае показателей, кого прививать в первую очередь, нет.

23 января комитет по чрезвычайной ситуации организации ВОЗ должен обсудить, стоит ли объявлять режим ЧС в связи со вспышкой в КНР новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Число погибших в Китае от этой пневмонии увеличилось до 17. Диагноз подтверждён уже у 617 человек, 95 заражённых находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тысячи граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Местом распространения вируса стал город Ухань. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек, писал NEWS.ru.

Заболевание, помимо КНР, также зафиксировано в Японии, Таиланде, Сингапуре, на Филиппинах, в Южной Корее и США у людей, прибывших из Китая.