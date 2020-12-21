Онищенко не считает новую мутацию COVID более опасной для человека

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Новый штамм коронавирусной инфекции не несёт в себе повышенной угрозы для здоровья и жизни человека по сравнению с его «классической» версией, однако мутация привела к повышению заразности заболевания, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Пока данных, что он прорывает действующий иммунитет, нет. Это не первая такая мутация — первая была еще в марте в Китае, когда он стал более контагиозным, мутаций у этого коронавируса было уже несколько сотен, — сказал Онищенко «Интерфаксу».

В то же время парламентарий призвал граждан тщательнее соблюдать установленные санитарные правила, чтобы максимально обезопасить себя от заражения.

Это тот же самый вирус, только он мутировал в сторону большей контагиозности, поэтому надо более тщательно соблюдать требования, которые сегодня есть, а для большинства — начать соблюдать их. Привиться необходимо всем, кому положено, это будет уже популяционный иммунитет, который нам нужно создать, — добавил Онищенко.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Авиасообщение с Британией временно прекратили около 20 стран. Рейсы из России в Лондон будут приостановлены с 22 декабря.