Онищенко назвал способ победить COVID в РФ за две недели

https://static.news.ru/photo/190c57cc-7cf2-11eb-90e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал способ победить коронавирус в России всего за две недели. По его мнению, для этого необходимо соблюдать жёсткую дисциплину.

Мы сейчас с вами <...> все надели маски, все надели перчатки и жесточайшим образом всё соблюдаем, — сказал специалист.

По всей видимости, он полагает, что в ином же случае количество заражений за день продолжит расти или, в лучшем случае, останется на прежнем уровне без тенденции к спаду. Слова Онищенко приводит Telegram-канал РИА Новости.

До этого Онищенко также заявлял, что остановить пандемию поможет вакцинация населения. Особенно это касается людей из групп риска. По его словам, необходимо вакцинировать 70% населения планеты, чтобы пандемия прекратилась. Он считает, что коллективный иммунитет от вируса появится на планете не скоро. Поскольку две трети стран не прививают людей.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал молодёжь, не вакцинировавшуюся от коронавируса, тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введённых из-за пандемии.