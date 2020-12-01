Онищенко назвал причины госпитализации при лёгкой форме COVID-19

https://static.news.ru/photo/4329e302-344b-11eb-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о ситуациях, когда пациентам с лёгкой формой коронавируса требуется лечение в больнице. По его словам, госпитализация необходима для людей с эндокринной болезнью, например, диабетом.

То же самое с онкологией, поскольку при наличии рака у пациента априори подавленный иммунитет. Ему нужна госпитализация, — отметил академик РАН в интервью «Вечерней Москве».

Он добавил, что в ситуации, когда заболевание протекает у человека тяжело, ему требуется стационарное лечение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Геннадий Онищенко обратился к заразившимся коронавирусом с призывом не делать компьютерную томографию без назначения врача. По его словам, в настоящее время все пациенты хотят, чтобы им провели это исследование. Онищенко пояснил, что опытный специалист может определить наличие пневмонии и без КТ.