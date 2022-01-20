Онищенко спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
Онищенко: пандемия коронавируса может закончиться в мае, если россияне будут прививаться
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:38, 20 января 2022
Геннадий ОнищенкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года, если россияне будут активно вакцинироваться и ревакцинироваться, предположил экс-депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что «омикрон» может стать последним штаммом COVID-19, передаёт «НСН».
Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться. Сейчас войдёт к нам по-настоящему «омикрон», он перекосит население... Какую плату мы заплатим за это? Это будет на совести каждого. [Будет лучше], если мы привьёмся и создадим коллективный иммунитет, — подчеркнул Онищенко.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.