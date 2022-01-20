Онищенко спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

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Большинство проблем с печенью возникают при злоупотреблении алкоголем, потому что этот орган отвечает за очищение организма от токсинов, возникающих, в частности, при распаде спиртного. При этом любую болезнь печени можно вылечить на ранней стадии, если своевременно обратиться к врачу, пишет Live 24.

Каждый раз при попадании спиртного в кровь печень начинает фильтровать его, чтобы расщепить и вывести из организма. В процессе некоторые клетки погибают, поэтому желательно, чтобы после бурного застолья несколько дней,...