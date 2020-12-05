Онищенко назвал некритичной ситуацию с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/897dfc72-36ed-11eb-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом не является критичным. Такого мнения придерживается бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

С одной стороны, чем больше болеют, желательно в лёгкой форме, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. То число [случаев коронавируса], которое сегодня выявлено, конечно, это не катастрофическая цифра, — цитирует его РИА Новости.

Течение заболеваемости парламентарий охарактеризовал как умеренное с нарастанием. Он считает, что выправить ситуацию поможет использование россиянами средств защиты и вакцинация.

Онищенко отметил, что эффективность вакцинации от коронавируса будет зависеть от её интенсивности. Пока, по его словам, она невысока.

Депутат также посетовал, что россияне не очень соблюдают профилактические меры в виде ношения масок и социальной дистанции, хотя эти меры могут значительно повлиять на эпидпроцесс.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Из больниц выписаны 27,6 тысячи пациентов, скончались 508 человек. С начала пандемии в стране заболели более 2,4 млн человек. Из них выздоровели 1,9 млн. Жертвами инфекции стали 42,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что инфекционист Евгений Тимаков предсказал рост числа заражений коронавирусом до Нового года. По его словам, рост заболеваемости идёт по синусоиде и зависит от объёма тестирования. Он считает, что заболеваемость достигнет 30 тысяч новых случаев в сутки.