Онищенко назвал места «незаметного» заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0f7b90c4-1e29-11eb-af78-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о местах, в которых можно заразиться коронавирусом «незаметно». По его словам, такую опасность представляет пребывание в метро в час пик.

Плотная загруженность метрополитена повышает шансы заразиться смертоносной инфекцией. Понизить их в метро позволяет ношение масок, отметил бывший главный санитарный врач России в беседе с «Вечерней Москвой».

Он считает, что ради здоровья россиянам также следует отказаться от лифтов в пользу лестниц, если позволяет этажность дома.

Ещё одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодёжь, — подчеркнул Онищенко.

На его взгляд, также к рискованным местам можно отнести эскалаторы и вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тканевые многоразовые маски являются эффективной альтернативой гигиеническим. Об этом заявил Геннадий Онищенко. Он добавил, что обычная ткань также задерживает вирусы, а стопроцентную защиту может гарантировать лишь специальный изолирующий костюм, однако такой цели никто и не ставит.