Онищенко назвал крещенские купания безопасными с точки зрения COVID-19

https://static.news.ru/photo/6b125898-5586-11eb-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский парламентарий и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко не считает пандемию коронавируса препятствием для крещенских купаний. Он отметил, что и сам намерен окунуться в прорубь.

Что касается купания, то я тут не вижу никаких препятствий именно с точки зрения передачи вируса, — сказал депутат Life.

При этом он напомнил о соблюдении мер предосторожности и дистанции между людьми. По его словам, в этом участникам купаний помогут сотрудники МЧС, которые будут контролировать весь процесс.

Онищенко добавил, что непосредственно во время купания маску можно снять, не боясь заразиться, поскольку «в этот момент вода святая и она не опасна».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты дали советы тем, кто планирует участвовать в крещенских купаниях впервые. Они отметили, что заходить в воду нужно задерживая дыхание и не нырять «рыбкой». Кроме того, до купаний желательно немного приучить тело к холодной воде обливаниями и обтираниями мокрым полотенцем.