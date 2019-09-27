https://static.news.ru/photo/2d6affc2-e197-11e9-ba53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa

Медики рассказали, что такие явления, как онемение конечностей после сна или двоение в глазах могут быть ранними признаками серьёзного заболевания.

Также как и более явные симптомы вроде потери координации, резкой и сильной головной боли, нарушений речи, в том числе — потери нити разговора, онемение рук может свидетельствовать о развившемся микроинсульте, пишет NationNews .

Американские учёные рассказали, что некоторые пожилые люди могут игнорировать эти симптомы и перенести микроинсульт «на ногах», что, в свою очередь, ведёт ухудшению кровообращения, повреждению нервных волокон и летальному исходу впоследствии.

Как писал News.ru ранее, несоблюдение постельного режима в первые два—три дня после начала простуды грозит, как предупреждают медики, осложнениями. Самые распространенные из них — бронхит, пневмония, гайморит, отит, пиелонефрит и цистит.