Омский минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

https://static.news.ru/photo/acdeb2de-e467-11ea-8e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Омской области сообщил, что в моче Алексея Навального обнаружены следы алкоголя и кофеина. Представители оппозиционного политика ранее говорили, что он перед вылетом не употреблял ничего, кроме чая.

В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента), — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что «одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином». Однако анализы показали отсутствие в организме следов оксибутиратов, барбитуратов, стрихнина, судорожных или синтетических ядов.

При этом в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального специалисты обнаружили 2-этилгексил дифенил фосфат. Это вещество не обладает токсичным действием и используется в промышленности при производстве полимеров.

При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента, — уточнили в минздраве.

Чиновники подчеркнули, что на протяжении двух суток омские врачи занимались лечением пациента, благодаря чему его состояние удалось стабилизировать, также начала наблюдаться «умеренная положительная динамика».

В минздраве добавили, что местные медики обладают результатами всех проведённых пациенту обследований, «образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведённого лечения». Они готовы предоставить всю необходимую информацию, а также «осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charité».

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1 в состоянии комы. Помощь местным медикам в его лечении оказывали прилетевшие специалисты из Москвы.

Близкие Алексея с самого начала настаивали на переводе пациента в европейскую клинику, так как не доверяли российским врачам. К вечеру 21 августа омские медики дали добро на транспортировку. Спецборт с пациентом на борту вылетел сегодня утром.

Сейчас Навальный находится в берлинской клинике. Врачи уже приступили к его диагностике. После прохождения обследований и консультации с семьёй лечащие врачи обещают сообщить о заболевании и дальнейших шагах лечения.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш заявила, что перед полётом Навальный не завтракал, а только выпил чай в томском аэропорту. Стаканчик с напитком ему принёс помощник. Также она опровергла информацию об употреблении Навальным алкоголя или лекарств.